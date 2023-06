Yanina Latorre cruzó muy fuerte a Romina Uhrig en vivo: "¿Cómo pagás 1200 dólares de alquiler?"

Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 en octubre del año pasado, afirmando que estaba separada de Walter Festa, aunque a su salida se mostró más de una vez junto al ex intendente, que está investigado por enriquecimiento ilícito y eso le reprochó Yanina Latorre.

Este martes, la ex diputada del Frente de todos visitó finalmente LAM, experiencia que había evitado todos estos meses por sentir que “los medios la atacan por ser peronista”, como le confesó a Ángel de Brito.

Como era previsible, la ex Gran Hermano no tardó en chocar con Yanina Latorre, con quien mantuvo fuertes cruces verbales sobre su rol como diputada, reprochándole que no presentó proyecto alguno durante sus cuatro años de gestión en el Congreso.

EL TREMENDO CRUCE DE YANINA LATORRE Y ROMINA URIGH EN EL VIVO DE LAM

Pero hubo otros momentos álgidos entre la panelista y la ex diputada, como el que sucedió casi al final de su visita al estudio del programa cuando Fernanda Iglesias le preguntó cómo se enriqueció Walter Festa durante su mandato como intendente de Moreno y esta reaccionó.

Romina: -No somos ricos, eso lo dice una persona que nos denunció por enriquecimiento ilícito. No porque tengas causas en la Justicia quiere decir que es verdad.

Yanina: -Yo no tengo causas. Nadie se levanta y dice ‘le voy a cagar la vida a alguien’. ¡Estamos hablando de política! ¿Cómo sabés de los 400 millones de pesos que no les mandaron en el municipio y no sabés cuánto pagás de alquiler en tu casa?

R: -Te estoy diciendo 1200 (dólares)

Y: -¿Y cómo pagás 1200 dólares de alquiler con 600000 pesos de sueldo?

R: -Te estoy diciendo que es porque tiene inversiones y tiene ahorros y trabajó toda su vida. Si querés lo podés sentar acá.

Y: -Es el único argentino que tiene inversiones y ahorros, porque acá la guita no le alcanza a nadie.

R: -¿Y vos cómo hacés para vivir en un country?

Y: -Laburo como una loca, y estoy casada con un tipo que es exjugador de fútbol, y vos sabés bien el nivel que manejan los del fútbol. Mi marido es periodista deportivo, somos privados…

Ángel: -¿Jugaba al fútbol, Festa?

Y: -Lo único que me falta es que una mina que tiene una causa de enriquecimiento ilícito me pregunte por qué tengo casa en un country. Tengo departamento, tengo alquileres… Tengo de todo porque en mi casa l-a-b-u-r-a-m-o-s sin chorear desde los 18 años.

R: -Una cosa es que vos puedas opinar de alguien, pero afirmar algo me parece que no. Esa causa, vos sabés que no es así. SI querés, te traigo la causa, la verdadera. ¡Sabemos que está todo truchado!

Y: -Estoy afirmando lo que leo la causa. Traemela. ¿Hay dos causas? Al final, sos como todos los políticos. Por qahí, la trucha sos vos, que cambiás a cada rato.

R: -Y segundo, no tratés de chorro, porque no está bueno lo que estás haciendo, de usar a alguien si no tenés pruebas…

Y: -Es así con las pruebas si es una causa, si no, no se abre.

R: -Y yo soy tan tarada que me meto en la casa de Gran Hermano…

Y: -Por eso dijiste que estabas separada, porque te querías abrir y limpiar de Festa.

R: -Pensá lo que quieras