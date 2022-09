Yanina Latorre criticó sin filtros a Sofía Zámolo: "Es una soberbia y una maleducada"

Esta semana, la ex cuñada de Sofía Zámolo, Silvana Flores, reiteró su reclamo en LAM sobre la vivienda de la que fue desalojada con su hija por la modelo, quien más tarde le reprochó a Yanina Latorre el apoyo que le demostró a la invitada.

En LAM, la panelista le contó en vivo a Ángel de Brito cómo fue el desplante que le hizo Zámolo a través de una serie de mensajes que luego borró, pero no antes de que Latorre se los reenviara al conductor.

"Fue un mensaje hermoso. Soy una persona que trabaja, que puedo dar mi opinión, te guste o no”, dijo Yanina, que manifestó que Zámolo estaba enojada con ella porque “defendió a la criatura, como pudo haber opinado cualquiera”, agregó.

YANINA LATORRE SALIÓ CON LOS TACONES DE PUNTA CONTRA SODFÍA ZÁMOLO

“Todas me sacan esto a mí, que ya sabemos adónde vamos, que no entiendo dónde yo fui víctima”, adelantó la panelista. “Me dijo 'cuando vos estabas siendo hostigada, perseguida y extorsionada por Jaitt, no solo te escuché sino que te creí'", leyó Yanina, antes de mostrarse indignada.

“Yo que era cornuda, que era víctima de una situación, ¿qué había que creerme?”, se preguntó la panelista al aire. “Créele a Diego, créele a Natacha, ¿qué me tenés que creer a mí que fui la víctima? Yo era tan víctima como la mujer de tu hermano y me mandó un audio diciéndome 'yo siempre te creí a vos y nunca a Natacha'", agregó.

"Es una basura y lo digo”, afirmó Yanina. “Estuvo toda la tarde pegándome y dándome y no se callaba, es una soberbia, es una maleducada. ¿Qué había que creerme?”, se preguntó al aire la panelista, que contó cuál fue su respuesta.

“Le dije 'está todo judicializado, tu hermano tiene un problema de adicción y de alcoholismo, está grabado, las dejó en la calle, vos participaste para que las deje en la calle'. Y aparte le dije que a ella le caía bien la cuñada cuando le cuidaba al hermano con problemas, cuando la cuñada se rajó y lo tienen que cuidar ellos, a la cuñada le sacan la casa de la piba, que es lo que pasó”, arremetió la panelista.