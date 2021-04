Yanina Latorre criticó sin filtros a Mar Tarrés: "Está loca, me taladró por WhatsApp"

Luego del polémico paso de Mar Tarrés por LAM (eltrece), que se puso en el centro de la escena por su pelea con Cinthia Fernández, la participante de La Academia (eltrece) se cruzó fuerte con Maite Peñoñori.

Sin embargo, Cinthia y Maite no serían las dos únicas "angelitas" que no se llevarían bien con la modelo. Cuando en el ciclo de espectáculos Ángel de Brito comparó a Yanina Latorre con Mar, la panelista saltó con todo y apuntó muy fuerte contra la participante del nuevo reality de baile de ShowMatch (eltrece).

“¡No, no, no! ¡No me compares con ella que está loca! ¡Me taladró por WhatsApp! ¡Soltémosla! La odia a Maite (Peñoñori). Yo la defendí a muerte ¡No entiende nada!", sentenció Yanina, defendiendo a su compañera.

¿Qué dirá Mar?