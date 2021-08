Yanina Latorre arremetió sin filtros contra Edith Hermida tras llamarla "tilinga": "Tiene un tema con la guita de Diego, me da básica"

En Los Ángeles de la Mañana, De Brito entrevistó a Any Ventura y le pidió su opinión sobre Edith Hermida, que en los últimos días se despachó contra Yanina Latorre al asegurar que le molesta su actitud de “tilinga de Miami”. La respuesta de la angelita no se hizo esperar, y este lunes trató a su colega de Bendita de “básica” y le achacó que “tiene un tema con la guita de Diego Latorre”.

“A mí no me cae mal Yanina, quizá tenga que decir que soy la típica resentida. Veo a los argentinos tilingos que van a Miami y los critico. (…) Yo la veo como una típica tilinga en Miami, me molesta y lo digo” había dicho Edith Hermida en Bendita. “Si vamos al concepto de tilinga, es la persona aspiracional, que quiere pertenecer. Yo le llego a decir ‘grasa’ a alguien y salgo en todos los diarios como discriminadora. Lo dice Edith Hermida y no pasa nada. Qué se yo, decime ya grasa…”, explicó la angelita.

“Yo siempre fui a los mismos lugares de vacaciones, no soy una tilinga. Desde que nací que soy la misma persona, no me cambió. Tienen un tema con la guita de Diego, me da hasta como básico. Están siempre hablando de mi parte económica, soy mucho más que una cuenta de banco”, destacó Yanina Latorre, mientras Any Ventura y De Brito le aconsejaban que invite a Edith Hermida a su casa. “No porque es tan envidiosa que, mirá si la invito, y al otro día le pasa algo a mi casa. Yo invito a mi casa a la gente que me quiere”, concluyó.