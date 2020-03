Yanina Latorre arremetió contra Laurita Fernández tras ser acusada de romper la cuarentena: "Está prohibido mudarse"

El jueves 26, tras cumplir 13 días de cuarentena luego de su viaje a Estados Unidos, Laurita Fernández dejó el departamento en el que estaba aislada, situación por la que los vecinos la denunciaron de romper el aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno para frenar los casos de coronavirus en la Argentina.

Con la acusación tomando fuerza, y ya desde el hogar de Nicolás Cabré, la bailarina dio una explicación en Twitter. "Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio, justo abajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos, a varios vecinos, causándoles serios problemas, y empezó a inundarse el mío. Hacía tres días que estaba sin agua y, realmente, se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos. Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por el viaje y, si no tenía síntomas, que me mude. Y eso hice", reza una parte del descargo en el que aseguró cumplir el protocolo sanitario en el traslado de vivienda a vivienda.

"Está prohibido mudarse. Los plomeros están autorizados a trabajar y las ferreterías están abiertas". G-plus

Respetando la cuarentena, Yanina Latorre cuestionó el accionar de Laurita en LAM y luego tuvo un ida y vuelta con un usuario de Twitter, en el que reforzó su crítica al proceder de la bailarina.

Más sobre este tema El descargo de Laurita Fernández tras ser acusada de romper la cuarentena: "Me fui porque me cortaron el agua"

"@yanilatorre es más fácil mudarte de lugar que llamar a un plomero (él cuál también estaría rompiendo la cuarentena) porque me imagino que Laurita agarró su auto y se fue a su casa sin tener contacto con nadie. Si iba el plomero era peor. Usá la cabeza", le disparó una persona virtual a la panelista, quien arremetió con una contundente respuesta: "Está prohibido mudarse. Los plomeros están autorizados a trabajar y las ferreterías están abiertas".