Yanina Latorre arremetió contra Ángela Leiva por no hacer el caño: "Inventó la lesión porque no le salía"

Para Yanina Latorre la lesión en un abductor que a Ángela Leiva le impidió hacer el caño es una simple mentira, y fue enfática al argumentar su polémica afirmación en Los Ángeles de la Mañana. “Está diciendo que es una lesión porque es lo que iba a decir, pero intentó y no le salió. Entonces, como no le salió, lo planteó en la producción, dijo que no iba a bailar y que iba a inventar una lesión”, afirmó la panelista.

Ante la confirmación de que Valeria Archimó sustituiría a la cantante en el ritmo más hot, Yanina fustigó: “Es una irresponsabilidad y ahí está la injusticia. Viviana Saccone ayer no lo hizo bien, pero lo hizo. Trepó, se agarró, hizo figuras, y el jurado tiene que contemplar lo que puede hacer cada uno”.

Y continuó: “La producción no la puede matar, sino se tiene que ir y renunciar. Es así, es un programa”. Ahí, Maite Peñoñori comentó que la actriz de La 1-5/18, la inminente ficción de Polka para eltrece, había desistido varias invitaciones al estudio y Latorre fue lapidaria: “No debe querer dar la cara la semana de la lesión. Igualmente, esto es algo que es real, no lo va a asumir. A partir de ahí empezó el quilombo”.

“Cuando Karina la Princesita se enteró llamó indignada a la producción diciendo que si Ángela no bailaba, ella tampoco hacía el caño, y le buscaron reemplazo”, cerró Yanina Latorre su alegato contra Ángela Leiva.