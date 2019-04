A horas de haber celebrado la Navidad, la cuenta de Instagram Stories de Sabrina Rojas (38) se despachó con muy fuertes mensajes por elevación contra Luciano Castro (44). Sin embargo, a las horas la actriz aseguró que había sido víctima de un hacker y que de ninguna manera avalaba las duras acusaciones contra el galán.

Así es que a tres meses del episodio, y ya reconciliada con Luciano tras un impasse que se blanqueó luego de la polémica acción de un supuesto pirata informático, Sabrina se presentó en Los Ángeles de la Mañana y escuchó las suspicacias sin filtros de Yanina Latorre. Todo surgió luego de que Ángel de Brito indagara respecto a si finalmente descubrieron al autor de la maldad. “No pudimos averiguar quién fue, pero después de un tiempo largo intuimos, sin comprobar, quién pudo haberlo mandado a hacer. No importa quién”, afirmó Rojas.

Acto seguido, la diosa reveló: “Ahora tengo hackeado mi mail por tercera vez. ¡No van a encontrar nada!”. En ese instante, Latorre disparó: “Yo igual no te lo creo, creo que lo escribiste vos y te arrepentiste, pero es mi forma de pensar. Porque justo fue en el momento en que vos te estabas separando...”.

Sorprendida, la invitada refutó a la panelista: “No fui yo. Y no fue en el momento en que me estaba separando. Hacía dos meses que me estaba separando. No creo que sea un hacker que nos conozca mucho, sino que creo que es alguien que nos conoce y buscó a un hacker”. Con suspicacia, Yanina retrucó: “¿Pero a quién le puede importar tanto?”. Desafiante, Sabrina replicó: “Y, sucedió. Evidentemente… ¿A quién le puede importar mi mail de laburo como para que me hackeen tres veces?”.

Al rato, Sabrina Rojas se explayó: “A veces me siento tratando de convencer a la gente. Por esto que dice Yanina, que fue un arrebato y me arrepentí. Yo soy una mina que ha pasado por todo y no se han enterado de nada. No me gusta estar en el centro de la tormenta, mucho menos desde que estoy con Luciano, porque somos dos los conocidos, no decido yo. Tenemos hijos y Luciano tiene un hijo adolescente. Tendría que ser un desquicio y hay cosas con las que no se juega. Es grave, porque le podría cagar la carrera en un desquicio, más si es mentira. ¡Es una locura! Y si hay algo que tengo es sentido común. Ojo, si fuera real no lo cubriría tampoco, pero vería la forma prolija de hacer las cosas. Porque si fuera verdad y lo hiciera en un posteo dirían que soy una despechada, que seguro es mentira y cuestionarían por qué no hice la denuncia...”.

