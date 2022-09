Yanina Latorre apareció en LAM con un rosario que le regaló una seguidora: "Me da un poco de miedito la mala vibra"

Luego de que se reavivara la pelea mediática con Ana Rosenfeld, Yanina Latorre fue con un significativo accesorio al piso de LAM y, al ser indagada por Pía Shaw, la angelita sorprendió con sus declaraciones en vivo.

“Pará, ¿qué tenén en la mano, Yanina?”, alertó Pía, al ver que su compañera estaba sosteniendo algo. Tras escucharla, Yanina respondió: “Un rosario que me regaló una seguidora. Me lo trajo para que me proteja de las malas ondas. ¡Es divino!”.

“¿Vos te lo pusiste por el tema de Ana?”, continuó Shaw. A lo que la esposa de Diego Latorre cerró sincera, y luciendo su especial rosario: “Y… me da un poco de miedito la mala vibra. A mí me gusta”.

Fotos: Capturas

YANINA LATORRE RECORDÓ PICANTE EL PASO DE ANA ROSENFELD POR LAM

Siempre dispuesta a hablar de todo con sinceridad, Yanina Latorre opinó muy fuerte sobre el paso de Ana Rosenfeld por LAM y la juzgó como "angelita".

La panelista afirmó que la letrada pensó que sus compañeras la tratarían como a una diva, pero que eso no ocurrió. Y les pidió a sus colegas que no dijeran lo contrario.

"Ella creyó que iba a ser Susana Giménez. Chicos, no la aguantaba nadie, tampoco se hagan las simpáticas. Vos con las pulseritas estabas más loca que yo. El día que hicimos las fotos ella estaba muy enojada, pero joyas de verdad, no es que usas las pulseritas así nomás", afirmó, muy picante, mientras le hablaba a Nazarena Vélez.