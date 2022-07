Yanina Latorre amenazó con irse de LAM si Ángel de Brito invita a una famosa

Es sabido que Ángel de Brito ha mantenido más de un cruce con Agustina Kämpfer, aunque la mera posibilidad de que la ex de Jorge Rial pudiera sumarse a LAM hizo que Yanina Latorre se plantara en vivo.

"¡¿Cómo la llamás y no me consultás?! ¡Viene a LAM y yo me voy!", exclamó la panelista al conductor, en reacción a la idea de Pía Shaw de convocarla como angelita, algo que Ángel había descartado al confesar: "No creo que venga".

Picante, De Brito le dijo a la esposa de Diego Latorre: "Bueno, igual, si te querés ir allá está la puerta".

En ese punto, Fernanda Iglesias acotó: "Estaría bueno que venga acá para que haya un ida y vuelta"

"El día que venga de invitada me voy. Obvio. Yo hay gente con la que no me cruzo. Con gente que anda delinquiendo, no", cerró Yanina Latorre contra Agustina Kämpfer.

LAS DURAS ACUSACIONES DE YANINA LATORRE CONTRA AGUSTINA KÄMPFER

Por otra parte, cuando en LAM contaron que Agustina Kämpfer era profesora de yoga tras alejarse de los medios, Yanina Latorre fue al hueso contra ella al poner en duda cómo lograba sostener su supuesto suntuario nivel de vida.

"El Audi choreado, la computadora, la heladera. Todo lo que tiene a nombre de ella que nunca pudo justificar de dónde lo sacó, todas las causas judiciales que tiene… Hasta ahora no pudo demostrar nada. Enriquecimiento ilícito a partir de su vínculo con (el exvicepresidente) Amado Boudou. Y muchas cosas a nombre de ella, que se ve que la usarían de testaferro", arremetió.

Luego, Yanina desafió a Agustina: "Me chu… un hue… que me haga un juicio. Que lo siga haciendo, si es verdad".

En un momento, Carolina Molinari le argumentó que ya se había reunido con gente que pensaba distinto, y Yanina Latorre se explayó punzante contra Agustina Kämpfer: "Esto ya es otra historia. Con ella no concuerdo en nada. Creo que se enriqueció a costa de nosotros. Con todo ese tipo de gente prefiero no cruzarme en la vida. Nos choreó. Vivió de la nuestra, de los impuestos que pago todos los meses".