Yanina Latorre acusó de 'falsa vegana' a Nicole Neumann: "Come carne en los restaurantes de canje"

No es la primera vez que Nicole Neumann está en el ojo de la polémica, respecto a su filosofía de vida vegana. El año pasado, la modelo afrontó la crítica de usar un cinturón de curo, siendo que proviene de un animal, y ella se defendió sosteniendo que se trataba de un regalo que le hicieron.

En esta oportunidad, la que volvió a poner en duda su comportamiento fue Yanina Latorre, al denunciar sin filtro, en Los Ángeles de la Mañana: "Nicole Neumann te va con el discurso vegano y cuando va a comer afuera come carne en los restaurantes de canje, y te dice 'no, fue una invitación'".

"Nicole Neumann te va con el discurso vegano y cuando va a comer afuera come carne en los restaurantes de canje, y te dice 'no, fue una invitación'", dijo Yanina. G-plus

La reacción automática y unísona de Ángel de Brito y sus panelista fue : "¿Cómo come carne?". Y Yanina Latorre argumentó: "Sí, no se acuerdan que hace poco alguien la agarró comiendo algo que no era vegano".