"Ya no tengo amigas 'mala leche', pero he tenido": fuerte sincericidio de China Suárez al hablar de lo que fue su círculo más íntimo

En una profunda entrevista que le dio a Grego Rossello para Luzu TV, Eugenia “la China” Suárez abrió su corazón y no le esquivó a ninguna pregunta relacionada con su vida íntima y las personas que la acompañaron a lo largo de su vida.

Indagada por cómo toma los memes sobre ella que circulan en las redes, la China se sinceró: “Depende de con qué tema se metan, del momento de mi vida en el que esté, y por lo general mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada”.

Fue entonces que el conductor fue al hueso con su comentario al señalar que “nunca falta el ‘amigo mala leche’”. A lo que Eugenia respondió sin dudarlo: “Es que ya no tengo, pero he tenido”.

“Sabés que me pasaba un montón y yo me re angustiaba. La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu que me decía ‘¿no te das cuenta que quien te dice eso no es una amiga?’. Y yo le decía ‘no, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se le llenaba de malos comentarios’”, continuó.

Y cerró, tajante: “Me han hecho miles de esos comentarios y te sentís leproso, literal. Pero en un momento de vulnerabilidad, sos más chicos y que se yo, me angustiaba”.

REVELAN DETALLES DE LA FUERTE PELEA ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING QUE HABRÍA PUNTO FINAL AL NOVIAZGO

En medio de la incertidumbre por conocer los motivos que llevaron a Eugenia “la China” Suárez y Rusherking a ponerle punto final a su historia de amor de casi un año, Guido Zaffora reveló en Intrusos detalles sobre la pelea entre los jóvenes que habría precipitado el abrupto final.

Todo comenzó cuando el panelista del ciclo de América habló del primer Movistar Arena que el cantante estaba preparando para el que –luego- dio el 24 de marzo: “Ese día, la China tenía que cantar, tenían todo listo con una pasarela. Ella llegó al ensayo y en un momento hubo una situación que no gustó mucho con respecto al sonido, cosas técnicas que pasan”, comenzó diciendo Zaffora.

“Después, la China se enoja y le empieza a recriminar a él los mensajes que le llegaban de diferentes chicas. Ella le empezó a hacer una escena de celos a él, y el ensayo se fue a un costado. Los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario”, agregó.

"LA CHINA SE ENOJA CON RUSHERKING Y LE EMPIEZA A RECRIMINAR A ÉL LOS MENSAJES QUE LE LLEGABAN DE DIFERENTES CHICAS. AHÍ, ELLA LE DICE 'SI VOS SEGUÍS ASÍ, YO ESTA NOCHE NO CANTO'". G-plus

Y continuó: “Ahí, ella le dice ‘si vos seguís así, yo esta noche no canto’ y Rusherking se pone muy nervioso porque era su noche. Esto fue muy conflictivo para él, la trata de poco leal, de poco compañera y le dice ‘vos no me podés hacer esto, es una traición’”.

“Ese fin de semana, él no le habló porque estaba muy enojado. Y a partir de ahí, se dio cuenta que no era la relación que quería porque sintió la falta de amor y compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo”, cerró Guido, contundente.