El Wandi explicó por qué se coló en la casa de Gran Hermano y Paulo Kablan lo cruzó en vivo

El ingreso del influencer El Wandi a la casa de Gran Hermano, burlando las medidas de seguridad del lugar, generó una fuerte polémica, y Paulo Kablan no dudó en decirle al tiktokero que lo que hizo fue un delito penal.

En comunicación con Jorge Rial en Argenzuela, El Wandi, conocido por colarse en diferentes eventos, explicó por qué se infiltró en la casa de GH, saltando alambrados y trepando techos.

"Yo ingreso a los recitales, a los conciertos, a todo eso, de una manera muy fácil. Me es fácil entrar. Hablo con las personas, me hago pasar por las personas que laburan ahí. Siempre sin molestar a nadie. Mi idea no es traerles problemas… Y entré a la casa. Yo hago contenido para que la gente se divierta", comenzó diciendo el influencer.

Y continuó: "Fui a ver a unos amigos que jugaban al fútbol al lado de la casa de Gran Hermano y dije 'este es mi momento. Voy a probar'. Probé (entrar) y no me costó nada".

"Yo (de ahí) salí como de mi casa, tranquilo. Nadie me fue a buscar. Yo me fui a mi casa, edité y subí el video. Ahí empezó toda esta locura y estoy súper agradecido. No puedo creer la repercusión que tuvo esto", agregó, sonriente y feliz por lo realizado.

PAULO KABLAN CRUZÓ EN VIVO AL INFLUENCER EL WANDI

Luego de escuchar con atención al influencer argumentar jocosamente su polémico ingreso a la casa de Gran Hermano, burlando las medidas de seguridad del lugar, Paulo Kablan cruzó en vivo a El Wandi.

Kablan: -Te pueden denunciar, porque lo que estás contando son delitos.

El Wandi: -Sí, obvio.

Kablan: -La violación de domicilio es un delito penal. Vos lo haces divertido, pero si entrás a la casa de una familia te pueden cagar a tiros o te pueden meter en cana. Porque es un delito penal. Por ahí estas incentivando a otros pibes y no está bueno.

El Wandi: -No, yo no incentivo a nadie. Mi objetivo es alegrar el día de la gente, sacarle una sonrisa. Es entretenimiento.