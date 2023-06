Wanda Nara se tentó con el dulce de leche y le manchó la cara a una participante de MasterChef: "Esto se come así"

Divertida como se suele mostrar en cada emisión de MasterChef, Wanda Nara no pudo resistirse a la tentación de probar dulce de leche de un enorme pote que había en el estudio… ¡y una participante terminó con la cara toda manchada!

“Es un montón de dulce de leche para ellos. Silvana, perdón, te voy a sacar una cucharita, ¿puedo? Porque esto hay que probarlo”, atinó a decir la conductora del programa de Telefe, tras hacer un gesto de corazón con las manos por el sabroso postre que estaba sobre la mesa.

“¿Lo probaste Silvana? Esto es un regalo para vos. Se come así el dulce de leche. Al dulce de leche no le podés decir que no, Silvana”, agregó, intentado que la concursante prueba el dulce de leche. “Me embadurnó la cara”, cerró la mujer, mientras se limpiaba el rostro.

¡Qué momento!

UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF ROMPIÓ EN LLANTO Y CONMOVIÓ A WANDA NARA AL COMPARTIR SU HISTORIA DE VIDA

En una noche donde las emociones pegaron directo en el corazón de cada participante de MasterChef, Juan Francisco Moro no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar una pregunta de Wanda Nara, ante la atenta mirada de sus compañeros y los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Tras los elogios de los chefs en el desafío que consistió en hacer las milanesas que comía de pequeño, el concursante se sinceró: “Intenté transportarme a ese momento en el que nos sentábamos con mi vieja, mis dos hermanos y mis dos abuelos (los papás de mi mamá) cuando nos íbamos a Miramar, a una casa que nos prestaban”, expresó, Y agregó: “Mis dos abuelos no están más, por suerte mi vieja, sí. Nosotros nos criamos con ellos, mi vieja siempre laburó”.

Fue entonces que, ante la consulta de la conductora del programa de Telefe sobre si quería decirle algo especial a su mamá, el joven no contuvo las lágrimas: “No quiero que digan que después lloro por lo que fuera, pero mi vieja es lo más grande que hay. Desde que yo tengo un año, ella se quedó sola, con mi hermano de 8 años; y mi otro hermano, de 3”.

“¿Qué le puedo decir? Que la quiero un montón. Me cuesta mucho ser cariñoso con ella, pero la amo un montón. Gracias por todo lo que dio por nosotros tres”, cerró Juan Francisco, a flor de piel, previo a recibir el apoyo y la contención del resto del grupo.