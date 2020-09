Wanda Nara, sensible con el primer día de clases de sus hijos en Francia: "Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro"

El fichaje de Mauro Icardi (27) en el París Saint Germain hizo que toda la familia que armó con Wanda Nara (33) se tenga que mudar a la capital de Francia. Hoy los hijos de ambos tuvieron su primer día de clases, con la pandemia del coronavirus en Europa como telón de fondo, y la modelo se mostró contenta pero también inquieta por este “nuevo comienzo” de sus nenes.

“Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro. La frase de Benedicto (8) de esta mañana ‘yo estoy nervioso pensando en Francesca (5), ella habla mucho italiano y no sé si la van a entender, eso me tiene preocupado’”, relató Wanda, junto a fotos de todos posando con sus uniformes.

“La más pequeña Isi (3), entró y se sentó en su escritorio. Su adaptación fue saludarnos y decirme vayan con Franchi por qué quizás llora. El mayor Valu (11) abrazo a sus hermanos y espero a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros. El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa”, reflexionó Wanda Nara junto a la significativa frase “mi equipo, mi familia”.

Ver esta publicación en Instagram My Team Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 21 de Sep de 2020 a las 2:05 PDT

Fotos: Instagram Stories