Wanda Nara rompió el silencio sobre su relación con Mauro Icardi y arremetió sin filtro contra su exempleada

A pocos minutos de que arribara nuevamente a la Argentina para cumplir con algunos compromisos laborales, Wanda Nara rompió el silencio, habló de su presente sentimental con Mauro Icardi y dio detalles de cómo sigue la causa judicial contra Carmen Cisnero, su exempleada que la había denunciado por irregularidades en el pago de sus honorarios.

Desde el aeropuerto, la empresaria fue indagada por Carmen y, en un principio, se mostró reticente a hacer declaraciones: “No voy a hablar más de eso. Ya está todo presentado y más que aclarado. Ojalá que cuando todo se aclare tengo el mismo impacto mediático porque, por lo general, no pasa. Cuando gano los juicios y las cosas, nunca sale nada”, comenzó diciendo Wanda en una nota que dio a LAM.

Pero luego, detalló: "En Italia está presentado hace bastante y antes de que la prensa se enterara, una demanda mía. Eso está en la Justicia y ya se van a enterar, pero es todo en ese país porque acá está mal dirigida la causa, pero yo también me presenté por mis propios medios".

Y continuó: “Nadie me citó, no me llegó ninguna carta pero me presenté porque, como vimos todo lo que se dijo y es de público conocimiento las amenazas o casi amenazas (de Carmen), yo me presenté por mis propios medios en la Justicia para mostrar todos los comprobantes de pago y todo lo que había que presentar”.

"No, no estoy separada (de Mauro Icardi). Está todo muy bien". G-plus

Por último, después de que se rumoreara que atravesó una fuerte crisis con su marido (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Wanda cerró, sin titubeos: “No, no estoy separada. Está todo muy bien”.