La incorporación de Ivana Icardi al Grande Fratello VIP de Italia hizo que la guerra familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la exsubcampeona del Gran Hermano se recrudezca. Ahora fue la esposa del futbolista quien se presentó en Verissimo, un ciclo de espectáculos de aquel país, para defenderse de las acusaciones de la menor de los Icardi.

“No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera”, aseguró Wanda, rompiendo en llanto.

"Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir a Gran Hermano. La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión. Mauro y yo nunca iremos a la televisión por esto". G-plus

“Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", siguió, llorando.

“Las personas que nos conocen realmente saben cómo somos. La vida no termina en una transmisión. Ella sabe que siempre estamos ahí después de todo. Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir a Gran Hermano. La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión. Mauro y yo nunca iremos a la televisión por esto", finalizó Wanda Nara, quebrada en lágrimas apuntando contra Ivana Icardi.

