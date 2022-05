Wanda Nara reveló si le afectan los rumores sobre su vida: "Me dan impotencia"

Wanda Nara se muestra muy enamorada de Mauro Icardi tras su escándalo con China Suárez por su affaire con el papá de sus hijas.

Sin embargo, fuertes rumores siguen desprendiéndose de esta polémica y girando alrededor de la dueña de Wanda Cosmetics.

Sincera, en un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, Wanda admitió que le duelen las mentiras que se dicen sobre su vida.

A WANDA NARA LE AFECTAN LOS RUMORES SOBRE ELLA

"¿Cuál es el secreto para que no te afecte todo lo que hablan de vos?", le preguntaron.

"Que mi familia y amigos sepan la verdad de cómo soy me deja tranquila. Me afectan las mentiras, me dan impotencia, pero aprendí que no puedo ir aclarando todo", cerró Wanda, sincera.