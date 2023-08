Wanda Nara reveló la desesperada primera reacción de Mauro Icardi, cuando esperaban el diagnóstico

Ángel de Brito tuvo una extensa conversación con Wanda Nara, en la que la empresaria le confirmó la enfermedad que le diagnosticaron.

En ese íntimo diálogo, Wanda destacó la primera y desesperada reacción que tuvo Mauro Icardi y sus hijos, preocupados por su salud, cuando estaban a la espera de los resultados.

"Fue una conversación muy larga en la que me contó todo. Voy a contar una parte", anticipó Ángel de Brito en LAM.

Y agregó: "Wanda me confirma la enfermedad que está atravesando. Me la dijo, pero sigo eligiendo que lo diga ella. Y lo va a contar Wanda cuando esté más tranquila".

LOS FRAGMENTOS MÁS DESTACADOS DE LA CHARLA DE WANDA NARA CON ÁNGEL DE BRITO

"Estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entenderlo yo, quizás pueda contarlo públicamente. Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía. No me confirmaban un diagnóstico".

"El análisis final, el resultado y el diagnostico, me llegó el jueves pasado. Y yo con lo que dijo Lanata. Moví cielo y tierra para que me lo digan a mí".

"En el primer momento entraban las enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro 'me voy a morir y no me lo dicen'".

"Me hice una biopsia que tardó 12 días. Ahí se confirma. Pero me enteré por televisión... Mauro quería dejar la carrera". G-plus

"Tenían sospechas, pero podían ser seis enfermedades distintas. Y no me decían nada porque no estaban completamente seguros. Me hice una biopsia que tardó 12 días. Ahí se confirma. Pero me enteré por televisión".

"El tratamiento es con medicación y es muy lento".

"En ese momento entré en pánico por no saber lo que me estaba pasando. Por los chicos, se te cruza todo por la cabeza".

"Tenía a todos los nenes llorando, mientras todo el mundo hablaba en los medios".

"Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Y yo me hice fuerte para que sientan que estaba bien, pero se me desmoronaba todo".