Wanda Nara retó a un participante por su extraña actitud en MasterChef: "No vas a poder volver a hacer eso"

En medio de la adrenalina y los nervios para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef, Rodrigo Salcedo cometió un error que no pasó de largo para Wanda Nara.

“Todavía no pasó el primer minuto. ¿Dónde te vas? Rodrigo se fue del mercado”, advirtió la conductora del programa de Telefe, alertada por la actitud del concursante de retirarse del lugar antes de tiempo. Fue entonces que el joven se excusó: “Como tengo un solo canasto, voy a vaciarlo a la mesada y vuelvo”.

“Pero no sé si se puede hacer eso de ir, cargar y volver”, argumentó la hermana de Zaira Nara. Y tras las disculpas de Rodrigo, cerró, tajante: “Bueno, tengo un llamado de atención para vos. Eso que hiciste de salir con un canasto, descargarlo y volver a entrar con el canasto vacío, no se puede hacer. Hoy te lo vamos a dejar pasar, pero no lo vas a poder volver a hacer”.

ANTONIO LÓPEZ NO DISIMULÓ SU EMOCIÓN AL VER A VICKY XIPOLITAKIS EN MASTERCHEF

Lejos de que Wanda Nara pase por alto las reacciones de los participantes de MasterChef cuando reciben una sorpresa, la conductora del programa de Telefe mandó al frente a Antonio López al ver ingresar al estudio a Vicky Xipolitakis.

“Antonio, entraste en calor. ¿Qué pasó?”, indagó la presentadora, al darse cuenta que el joven agarró un papel para abanicarse, impactado de tener en su equipo a la exparticipante que deslumbró con su look en el reality.

“¡Abrazame, Antonio! Te quiero”, atinó a decir Vicky, después de que la hermana de Zaira Nara pidiera un gesto de amor. Y Antonio cerró, sincero, y a solas ante las cámaras: “Me pasa de todo cuando la veo. La verdad es que estoy medio impactado”.