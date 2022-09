Wanda Nara les respondió sin filtros a quienes la criticaron como madre: "Si hay algo que soy es buena mamá"

Wanda Nara respondió sin filtros en una entrevista con Intrusos a quienes la critican por su maternidad, luego de que Flor de la Ve opinara al respecto por sus constantes viajes.

“¿Cuántos días vas a estar separada de los chicos?”, le preguntaron a la esposa de Mauro Icardi, quien respondió: “Tres días llevo separada con los chicos”.

"La verdad es que me importa un ble… la gente que se mete en mi maternidad" G-plus

“Y la verdad es que me importa un ble… la gente que se mete en mi maternidad. Si hay algo que soy es muy buena madre”, manifestó la empresaria.

Luego, le aclaró al cronista que no tenía nada en su contra: “No es con vos pero me parece que no le tengo que aclarar a nadie cómo soy como madre”.

EL CUESTIONAMIENTO DE FLOR DE LA VE A WANDA NARA

Flor de la Ve hizo un duro análisis en el programa de América sobre la presencia de Wanda Nara en Argentina por trabajo, mientras sus hijos están en Europa.

“El otro día escuchaba a Carolina Baldini, la ex de Simeone, que dijo algo bastante interesante. Dijo '¿Por qué viene a trabajar Wanda?’”, comenzó diciendo la conductora.

Luego, continuó citando a la ex de Simenone: “‘Deja un mes a las hijas y a los hijos solos en Europa para venir a trabajar a la Argentina y sin ningún tipo de necesidad’”.

“Está bien que ella lo pueda hacer, pero no viene a protagonizar, viene a hacer como de escolta de Oreiro”, lanzó por su parte sobre el reality de Telefé, ¿Quién es la máscara?.