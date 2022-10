Wanda Nara contó que Maxi López le regaló 200 pares de zapatos del número 38 y medio

En una entrevista con Grego Rossello y Belu Lucius, Wanda Nara hizo picantísimas declaraciones. A la entrevista llegó en un auto de L-Gante, pero en la misma nota desmintió que esté saliendo con el cumbiero. En la extensa nota, recordó algunos de los regalos más costosos que recibió y contó los carísimos obsequios que le dio su exmarido, Maxi López.

La mediática aseguró en Red Flag (Luzu TV) que después de una pretemporada su ex la sorprendió con un regalazo. “Los jugadores a cada uno de sus mujeres les compraba un par de zapatos o dos”, empezó contando.

“Me empiezan a escribir todas las chicas, las mujeres de los jugadores, diciéndome ‘bolud…, dicen que te compró todos los zapatos que había en 38 y medio’”, recordó, sorprendiendo a todos en el estudio del ciclo de streaming.

“Eran 200 pares de zapatos en 38 y medio. Había de todo, como mocasines que nunca usé en mi vida, tenías con taco chino. Eran cuatro changuitos de supermercado llenos de zapatos". G-plus

WANDA NARA CONTÓ LOS REGALOS DE LUJO QUE LE HIZO MAXI LÓPEZ

“Eran 200 pares de zapatos en 38 y medio. Había de todo, como mocasines o con taco chino que nunca usé en mi vida. De todo”, remoró la actual exesposa de Mauro Icardi.

“Trajo todos sin caja, en bolsitas. Los trajeron los utileros del club. Eran cuatro changuitos de supermercado llenos de zapatos. Fue increíble”, aseguró. Pero no fue la única vez. También la sorprendió en una famosa marca de productos de lujo.

“Otra vez me pasó en Louis Vuitton, cuando no tenía ni un bolso de… No voy a decir ninguna marca para que nadie se sienta mal, pero yo tenía una bolsita de tela. Lejísimo”, contó, entre risas.

“Entré, me trajeron un par y yo ‘wow, todo me gustaba’. Cuando me dice ‘¿cuál querés?’ yo me probaba uno y otro. Me sacaba fotos y ahí dice ‘se lleva todas’. Y yo como ‘¿¡quéee!?’”, expresó.

