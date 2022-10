Wanda Nara, pícara, tras la decisión de su madre de dejar de seguirla en las redes: "Se habrá confundido"

La semana pasada, Mauro Icardi llevó adelante un extenso descargo contra Wanda Nara en un vivo de Instagram que fue visto por más de 100 mil personas, y que generó que tanto Valentino López como Nora Colosimo dejaran de seguir a la mediática en sus redes sociales.

En Implacables le preguntaron a Wanda si extrañaba a la prensa argentina, pero ella señaló que no porque “en Europa también hay”, aunque “no son tan intensos”. La ex de Mauro Icardi también consideró que lo que se dice de ella con L-Gante “son cosas que inventa” la prensa.

“No me divierte, me da risa hasta dónde puede llegar la imaginación”, dijo Wanda sobre los rumores que la unen al cantante de General Rodríguez, y puso el caso de su supuesto embarazo como ejemplo. “Me parece un montón”, dijo.

Más sobre este tema El contundente apoyo de la madre de Wanda Nara y Valentino López a Mauro Icardi: la dejaron de seguir en redes

WANDA NARA HABLÓ SOBRE LA CONTUNDENTE REACCIÓN DE SU MADRE EN LAS REDES SOCIALES

Consultada sobre la decisión de su mamá Nora Colosimo de dejar de seguirla en las redes sociales, Wanda esquivó el tema a su manera. “Cada uno, obviamente, tiene su parecer, y yo soy sagitariana, que voy con la mía a muerte”, dijo.

Ante la insistencia de su cronista por su esquiva respuesta, la mediática retrucó: “Bueno, se habrá confundido, supongo”, aunque resaltó el papel de su hermana. “Zairá está ahí, al pie del cañón”, aseguró.

Asimismo, Wanda aseguró que, pese a que está separada de él, ella es “la única representante” del futbolista. “Hay intermediarios a veces, pero hasta este pase a Turquía fui yo la única representante”, señaló.