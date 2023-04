Wanda Nara negó haber imitado a China Suárez: "Los filtros están para todos"

Los retoques digitales y son un verdadero fetiche para Wanda Nara, y aplicados a una selfie desató polémica porque el resultado final fue súper parecido a un autorretrato de China Suárez, y la conductora de MasterChef aclaró los tantos.

"Los filtros están para todos. Todos podemos usarlos. No creo que alguien no los use", enfatizó ante la consulta de Implacables.

Luego, Wanda argumentó: "De hecho, Tiktok está lleno de filtros".

Al final, Wanda Nara negó haber imitado la pose con boca de pato y el retoque digital que había usado primero China Suárez para quedar igualita: "La verdad es que no la conozco, nunca la vi personalmente. Así que no te podría decir si era parecida".

WANDA NARA REVELÓ LA CLAVE DE LA RECONCILIACIÓN CON MAURO ICARDI

A un año y medio del affaire de Mauro Icardi con China Suárez en París, Wanda Nara reveló que el actual delantero del Galatasaray de Turquía "cocina mucho" en el hogar, "casi más" que ella.

Más tarde, explicó: "Insistió mucho e hizo mucho. La verdad que Mauro es una muy buena persona, un gran padre y todo eso suma".

"Yo soy muy familiera, y siempre voy a luchar para que la familia esté unida", cerró Wanda Nara enamoradísima de Mauro Icardi pese a su desliz con China Suárez.