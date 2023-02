Wanda Nara se metió en la guerra de Shakira y Gerard Piqué: el picante gesto que compartió ¿con palito para Mauro Icardi?

La mediatización que tomó el divorcio y escándalo de Shakira con Gerard Piqué consiguió que Wanda Nara se sienta reflejada por lo que vivió la cantante. La empresaria ya había manifestado su apoyo a la colombiana y ahora, desde Estambul, lanzó un llamativo video que parecería dedicado a Mauro Icardi.

La mediática compartió un video de su hija Isabella bailando y cantando el hit de la polémica, que la artista realizó junto a Bizarrap, arriba de una camioneta con el videoclip de fondo.

Suspicaz, en medio del reencuentro que tuvo con el futbolista luego de la controversia por los supuestos mensajes de él con una influencer cordobesa, la hermana de Zaira Nara publicó el video con su drástica postra. “Team Shakira”, puso, junto a un corazón. ¿Teléfono para su ex?

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILECIO TRAS EL ESCÁNDAL CON KEITA BALDÉ Y MAURO ICARDI

El escándalo que desató Mauro Icardi al asegurar que Wanda Nara estaba viviendo un romance con el futbolista Keita Baldé hizo que a los dos lados del océano se hable, una vez más, sobre la mediática pareja. Sin embargo, la empresaria no había hablado hasta ahora.

Más sobre este tema "Ojalá nunca consigas trabajo": Cinthia Fernández disparó contra Carmen, la exempleada de Wanda Nara

LAM fue a buscar a Wanda a la salida del teatro, después de ver en el Gran Rex Casados con hijos, y por primera vez habló de la polémica que la relacionó con el jugador casado, que incluso terminó en una durísima respuesta de su esposa.

Más sobre este tema "Estoy para más que escribirle a minitas por Instagram": Mauro Icardi cruzó a la influencer Rocío Galera

“No, no. Me voy a mi casa porque me están esperando mis hijos”, fue lo primero que dijo quien podría convertirse en la nueva conductora de MasterChef. Sin embargo, Wanda es Wanda y antes de marcharse en un auto en el que iba junto a Zaira Nara y su madre, lanzó una filosa frase. “No tengo nada que aclarar. Las tonterías no se aclaran”, señaló, picante contra su ex.