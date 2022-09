Wanda Nara mandó al frente a Moldavsky en ¿Quién es la Máscara?: "Se hizo todos los ratones con mi hermana"

En medio de la incertidumbre por saber quién está detrás del disfraz de Oli, el personaje que interpretó uno de los participantes de ¿Quién es la Máscara?, Wanda Nara mandó al frente a Roberto Moldavsky en vivo.

Ocurre que el investigador no dudó en compartir lo que le hizo sentir la concursante tras su interpretación: “Voy a hacer familia de Wanda. No voy a esconder que me pasando cosas con Oli. Quiero que se quede. Quedate tranquila, Zaira, te voy a cuidar hasta el final”, lanzó, dejando en claro que, según él, quien estaba en el escenario disfrazada era Zaira Nara.

“Ay me muero. Además, dijo algo de una huerta y eso es muy de mi hermana, de tener huerta, del campo. Acá, el problema es que Modavsky se hizo todos los ratones con mi hermana y cuando se saque la máscara y vea que no, sé que va a pasar”, respondió Wanda, entre risas. Y el capocómico cerró. “Me gusta por quién es, sea quien sea”.

Más sobre este tema Natalia Oreiro revela las claves de su amor con Ricardo Mollo: "Es maravilloso, real y es muy difícil no enamorarse de él"

PROFUNDAS PALABRAS DE WANDA NARA A SANTI MARATEA TRAS DESCUBRIRLO EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Luego de escucharlo cantar en el programa ¿Quién es la Máscara? Wanda Nara obtuvo una pista del participante que no dio lugar a ninguna duda. Y, tras descubrir que detrás del disfraz Pixel se escondía Santi Maratea, la empresaria le dedicó unas profundas palabras en vivo.

“¡Ya sé quién es! Es Santiago Maratea y además le quiero agradecer por todo lo que hace por todos los ciudadanos y por el país. ¡Para mí, sos vos!”, comenzó diciendo Wanda, antes de que se devele el misterio.

Fue entonces que, después de que Natalia Oreiro le saque la máscara al joven, Maratea felicitó a la investigadora: “¡Wanda, la pegaste! Te felicito, muy bien”. A lo que la hermana de Zaira Nara agregó, feliz de su acierto: “¡No lo puedo creer! Me ayudaste mucho con la pista”, se sinceró, tras conocer que se dedicaba a las redes sociales y es influencer.

WANDA NARA: "¡SOS TAN BUENO, SANTI! GRACIAS POR TODO LO QUE HACÉS POR ESTE PAÍS Y POR TODO. ¡MUCHAS GRACIAS! NADA MÁS LINDO QUE SER INFLUNCER PARA AYUDAR Y PARA EL BIEN COMO HACÉS VOS". G-plus

“¡Sos tan bueno, Santi! Gracias por todo lo que hacés por este país y por todo. ¡Muchas gracias!”, continuó Wanda Nara. Y el protagonista de la noche cerró, feliz: “La pasé muy bien y me divertí mucho con este programa, de verdad. Qué lindo conocerte , Wanda.”.