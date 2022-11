Wanda Nara se indignó y defendió con todo a una tiktoker que lloró frente a cámara por el odio de los haters

Wanda Nara, una de las famosas más populares de Argentina, se conmovió ante el desgarrador llanto de Kami, una tiktoker que contó que dejaría de hacer videos por el odio que recibe de parte de los haters.

"Me cansé, ya no voy a hacer videos", contó la joven, que ganó popularidad en la red social por su simpatía y la de su pareja, mientras contaba los tremendos mensajes que le envían muchos detractores.

Entonces, Wanda compartió su desgarrador video, en el que se la ve llorando desconsolada, y le dedicó todo su apoyo. "Que nadie te haga dejar de hacer lo que te hace feliz, no les des el poder de lastimarte, si les quitás el poder a quien solo busca lastimar, no les dejás más nada en la vida. A la gente vacía, que solo vive buscando meterse en la vida de los demás, no hay que darles ese poder", la aconsejó Wanda, muy cariñosa.

MAXI LÓPEZ DEFINIÓ CON CONTUNDENCIA SU RELACIÓN ACTUAL CON WANDA NARA

"Estamos bien, estamos trabajando en equipo para los chicos. Eso es lo más importante. Los chicos están creciendo bien, así que estoy contento. Creo que es el camino", dijo Maxi López en LAM.

Y agregó, diplomático: "Tuve muchos aprendizajes. Ahora las cosas están bien. Yo ayudo en todo lo que puedo ayudar, que es siempre lo que quise hacer".