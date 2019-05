Desde que comenzó su carrera mediática, Wanda Nara (32) llamó la atención gracias a su desenfada personalidad, sus súper curvas y su melena rubia. Pero ya no más. La esposa de Mauro Icardi impactó a todos sus seguidores de Instagram al volver a su color natural y ahora es morocha.

“Los cambios son para los valientes, los cobardes no cambian nada. Hola, morocha”, escribió Wanda mientras lucía su nuevo look de negro azabache. Las palabras de la mujer de Icardi llegan en un día muy especial, tras el anuncio de los convocados para la Copa América de la Selección en la que no está su marido, luego de ser llamado para participar en amistosos previos y ser mencionado como el “líder del recambio post Mundial”. ¿Hizo un tiro por elevación?

Para dejar en claro que no se trata de una peluca o algo temporal, la representante de Icardi compartió una foto de la tintura que estaba preparando su estilista. ¿La reacción de sus seguidores? Lluvia de corazones y halagos por su transformación.

¡Adiós el platinado, bienvenido el morocho! Mirá el cambio de look más radical de Wanda Nara.