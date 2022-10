Wanda Nara y su divorcio millonario de Mauro Icardi: dice que no le va a pedir nada

Un gran furor se vivió en la inauguración del nuevo local en un shopping de la marca de maquillajes de Wanda Nara. Allí dio notas, luego del polémico desaire que había hecho, y se refirió en Implacables al acuerdo económico que hizo con Mauro Icardi en su divorcio.

“Ojalá que sea en buenos términos”, aseveró, ante la pregunta del notero de Susana Roccasalvo.

“Los temas económicos ya los resolvimos el año pasado”, contó, sobre la situación que tiene con el futbolista hoy sobre el millonario divorcio que enfrentan.

"No pido nada. Trabajo, tengo mis cosas y cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada". G-plus

WANDA NARA HABLÓ DE CÓMO SERÁ SU MILLONARIO DIVORCIO DE MAURO ICARDI

“¿Se viene una batalla dura o está todo resuelto?”, indagaron los periodistas.

Más sobre este tema Wanda Nara, pícara, tras la decisión de su madre de dejar de seguirla en las redes: "Se habrá confundido"

“Yo espero que no. No pido nada. Trabajo, tengo mis cosas y cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada”, aseveró, sobre el escandaloso divorcio que tuvo de Maxi López.

Más sobre este tema Firme reflexión de Wanda Nara en el Día de la Madre en medio del enojo de sus hijos por su romance con L-Gante

“Estoy en un momento en el que, como sufrí mucho la separación pasada, me sirvió para no pelear por cosas materiales. No me interesa”, concluyó.