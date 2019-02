Wanda Nara (32) disfruta mucho de la maternidad. Y vaya si la ejerce con sus cinco hijos: Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7), frutos de su primer matrimonio con Maxi López (34); y Francesca (4) e Isabella (2), frutos de su relación con Mauro Icardi (26).

"Valentino tiene mi sensibilidad, Constantino es muy hippie y Benedicto es súper integrador, comprensivo", dijo Wanda sobre los niños. G-plus

Atenta al bienestar de sus pequeños y conociendo al detalle sus formas de ser, la modelo describió en la revista Gente qué rasgos de su personalidad heredó cada uno de ellos.

Sobre Valentino, su hijo mayor, especificó: "Tiene mi sensibilidad. Cualquier película que miro me emociona; si me cuentan una historia triste, me conmuevo. El sentido de la solidaridad está a flor de piel. Me gusta ir a los hospitales a ayudar y Valentino, si escucha que alguien necesita algo o está mal, quiere estar. Es muy solidario".

"Francesca tiene una habilidad asombrosa para convencerte, lograr el 'sí'. E Isabella es la más graciosa". G-plus

Respecto a Constantino y Benedicto, señaló: "Coki es muy hippie, te diría. Y también me veo reflejada en esa característica. Porque si no trabajo, seguro estoy relajada, tirada en el sillón; no es que dentro de mi casa soy una celebrity, ja ja. Y Benchu es el del medio, es el que une a todos los hermanos. Es súper integrador, dulce, comprensivo, el que se ofrece para levantar la mesa y colaborar en todo momento… Y yo soy así".

Más sobre este tema Maxi López se metió en el escándalo de Mauro Icardi con el Inter... ¡y disparó contra Wanda Nara!

Al momento de hablar de las niñas de la familia, detalló: "Francesca tiene una habilidad asombrosa para convencerte y lograr el sí, que llama mucho la atención. No le podés decir que no. Y eso también es muy mío. E Isabella, la más chiquita, es súper graciosa, tiene mucho sentido del humor, y eso también es muy mío, por supuesto. Se la pasa riéndose".