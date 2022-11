Wanda Nara compartió su primera foto con Maxi López, tras 9 años de su escandalosa separación

La relación de expareja y padres de tres hijos de Wanda Nara y Maxi López pasa por su mejor momento. La separación que la mediática tuvo de Mauro Icardi lo acercó a su primer marido y, después de casi diez años separados, el exmatrimonio volvió a mostrarse juntos.

Fue una foto en Instagram que compartió Valentino López la que capturó el reencontró de la empresaria y el exfutbolista. El debut de su hijo mayor en el Galatasaray consiguió que Maxi viaje a Estambul para ver jugar a su hijo… ¡y todo terminó en una foto familiar, después de años de enfrentamientos y escándalo!

La imagen, que Wanda replicó en su Instagram, muestra a todos los hijos de Wanda, incluidas las nenas más chicas que tuvo con Mauro, junto a Maxi. Lejos de las polémicas del pasado, la expareja hoy se se muestran unidos y dándole prioridad al vínculo que tienen para sus hijos.

Más sobre este tema Maxi López celebró el reencuentro de Wanda Nara con sus hijos: el significativo mensaje que le dedicó

WANDA NARA SORPRENDIÓ HABLANDO DE SU VÍNCULO CON MAXI LÓPEZ

A poco de partir para Turquía para reencontrarse con sus hijos y terminar de acomodar su situación sentimental con Mauro Icardi, Wanda Nara rompió el silencio y compartió sus sentimientos en una profunda nota.

Más sobre este tema Pícara respuesta de Zaira cuando le preguntaron por el romance de Wanda Nara y L-Gante: "Ni yo sé qué es verdad y qué es mentira"

Indagada por Ángel de Brito por la posibilidad de reconciliarse con el padre de sus pequeñas Francesca e Isabella, Wanda respondió: “No creo. Esto es un proceso de hace un tiempo, no es que es una decisión de hace dos días. Hay una familia y un montón de cosas. Esperemos que no (haya reconciliación) porque no tendría sentido el proceso que hice. Vine acá (a la Argentina), hice terapia e hice cosas para tratar de afrontar esto porque no es fácil”.

Más sobre este tema Wanda Nara paseó con Francesca e Isabella Icardi en Roma: "Las mejores compañeras"

Además, ante la consulta sobre si sigue amando al futbolista, la empresaria fue contundente con su postura: “Sí, lo amo, pero hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un motón, pero a veces, las parejas se terminan por otras cosas. Siempre lo voy a querer. Y amar a una persona significa, no sólo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla”.

Más sobre este tema El amoroso mensaje de Mauro Icardi en una foto de Wanda Nara que descolocó a todos

Por último, la hermana de Zaira Nara sorprendió al hablar de su vínculo con Maxi López, con quien tiene a Valentino, Benedicto y Constantino: “Hoy siento que también amo a Maxi en un punto, porque sabe que voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos y esa una persona que si le pasara algo, sabe que voy a estar y lo ayudaría en lo que sea como ha pasado porque ha necesitado mi ayuda y yo estuve. Me parece que todo eso significa amar a una persona”. ¡Clarito!

Más sobre este tema Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo del hijo que esperan

Foto: Instagram Stories