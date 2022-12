Wanda Nara celebra su cumpleaños y filtraron la lista negra de invitados

En Nosotros a la Mañana revelaron quiénes son los famosos que no están invitados al cumpleaños número 36 de Wanda Nara en Argentina.

“Jakob no va. El padre, Andrés Nara, apuesto a una reconciliación, pero no creo que sea esta noche. Carmen, la empleada, no va”, expresó Ariel Wolman.

Por su parte, el Pollo Álvarez reveló: “L-Gante no solo no va al cumpleaños de Wanda, sino que se va a Uruguay y me dicen que hay posibilidades de que ella vaya allá”.

EL VERDADERO MOTIVO DEL VIAJE DE MAURO ICARDI A LA ARGENTINA

Mauro Icardi llegó a Argentina unos días después del arribo de Wanda Nara y revelaron el verdadero motivo del repentino viaje del futbolista.

“Para mí vino por Wanda, a traerle los chicos a ella que cumple años el 9 de diciembre. Son familia”, dijo Pampito en Mañanísima.