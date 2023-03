"Te voy a comer esa boquita de pato": Alfa de Gran Hermano 2022 invitó a salir a Carmen Barbieri

Tras salir de la casa de Gran Hermano 2022 comenzó Alfa a jugar con la posibilidad de conocer famosas que quieran tener un acercamiento con él. Laura Ubfal se dio besos con el participante de 61 años, Nancy Pazos habló de la posibilidad de tener un romance con él… ¡y ahora tuvo un acercamiento con Carmen Barbieri.

“Estoy soltero”, aseguró en una nota que hizo para Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs). “Yo soy acuariano y digamos que no tuve suerte en el amor o me manejé mal o lo hice mal”, contó, sobre su vida sentimental.

“Pero yo siempre soñé tener al lado una sola mujer, respetarla, quererla, cuidarla y compartir todo”, aseguró, justo cuando Estefi Berardi le preguntó si tomaría un café con la animadora… ¡y él fue más allá!

"Podría tomar un café con Carmen. Sabés cómo te como esa boquita de pato". G-plus

ALFA DE GRAN HERMANO 2022 QUIERE CONQUISTAR A CARMEN BARBIERI

“Podría ser. Sabés cómo te como esa boquita de pato”, lanzó, filosa haciendo que la conductora se sonría. “Escuchame, Alfa. ¿Soy tu tipo? Me parece que tu tipo es más Georgina Barbarossa que yo”, indagó, mientras él no se la quiso jugar. “No me pongas en ese aprieto”, dijo.

“A mí me gustás. Sos un tipo divertido, pero no sé si como pareja. Tal vez como amigo”, relativizó Carmen, quien había amenazado con llevarlo a juicio. Él, por su parte, para seducirla enumeró sus virtudes y defectos. “Como pareja soy el mejor del mundo. Cocino, te acompaño, soy atento. Lo malo es que soy muy celoso”, se definió.

Pero no fue todo. “Tengo relaciones sexuales seis o siete veces por días, así que no es fácil”, se despachó el concursante, pero la Leona bromeó con su declaración. “¿Conmigo? Si salgo con él estará con otra porque yo me muero de cansancio. Trabajo 15 horas y llego cansada a mi casa, lanzó, con humor.

