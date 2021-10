Viviana Saccone cruzó a Carlos Monti por preguntarle si volvería a salir con un hombre más joven: "Ya no sé ni cómo contestar a eso"

Viviana Saccone fue sorprendida por Carlos Monti luego de que le preguntara si volvería a estar con un hombre más joven y ella le respondió contundente. En Nosotros a la Mañana, la actriz manifestó cuánto le molestó que el periodista le hiciera esa consulta y dejó en claro que no se reprimiría si volviera a suceder.

“¿Repetirías la posibilidad de estar con una persona menor que vos como hasta hace un tiempito?”, le consultó el panelista de la emisión de eltrece a la invitada ya que tiempo atrás salió con un actor 25 años más joven llamado Santiago García Rosa.

Incómoda, Saccone respondió: “A ver, esta pregunta te lleva a 'ay a Viviana le gustan los más jóvenes'. Ya no sé ni cómo contestar a eso… no señores, no. Me pasó una vez que me enamoré”.

Luego, la participante de La Academia continuó tajante: “Fue algo que surgió y sucedió una historia con un hombre menor. No me lo reprimiría en tanto me pase. En todas las experiencias que tuve, que también fueron muchas, me pasó una sola vez. No es que me gustan, lo que surge surge”.