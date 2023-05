Viviana Canosa reveló que hasta hace un mes hizo colecho con su hija Martina, de 10 años: "Ya era hora"

Viviana Canosa, si bien mantiene su vida personal lejos de los medios, habló a corazón abierto sobre su hija Martina, que tiene 10 años, y contó que hasta hace un mes hacían colecho.

"Es el amor de mi vida, me tiene loca de amor. Le agradezco a mis padres que me ayudanporque si no este horario tan tarde del noticiero no lo podría hacer", afirmó la periodista, que conduce a las 23 Más Viviana en LN+ y debutó la semana pasada en las tardes de El Observador Radio, en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Yo a ella le cuento todo. Negocio cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo". G-plus

Cuando contó que cuando ella de trabajar su nena ya está dormida, reveló que hasta hace un mes dormían juntas en su cama. Y explicó cuándo decidieron independizarse; hoy por hoy cada una duerme en su cuarto.

"Yo a ella le cuento todo. Negocio cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo", siguió, sorprendiendo al cronista.

VIVIANA CANOSA LE PROPUSO A MARTINA ROMPER CON EL COLECHO Y LA NENA ACEPTÓ

Antes de cerrar, Vivi contó que tanto ella como su hija se dieron cuenta de que ya era hora de que durmieran por separado.

“Hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada. Pero llegó un momento en el que le dije ‘Martina me parece que ya es hora’ y me contestó ‘tenes razón mamá’". G-plus

“Hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada. Pero llegó un momento en el que le dije ‘Martina me parece que ya es hora’ y me contestó ‘tenes razón mamá’. Los fines de semana no, pero bueno", cerró, sincera.