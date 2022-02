Viviana Canosa, muy filosa contra Pablo Echarri: "Por suerte cobro un sueldo y no necesito que me digan qué decir y pensar"

La semana pasada estalló una polémica entre Viviana Canosa y L-Gante, tras lo cual la conductora anunció que demandaría al cantante por 15 millones de pesos, generando a la vez que muchos artistas como Pablo Echarri, se pronunciaran al respecto.

En su primera editorial de Viviana con vos (A24), Canosa apuntó fuerte contra el actor. “Me encantaría decir que tenemos un gobierno espectacular. Me encantaría, pero no lo tenemos, y yo no soy como Pablo Echarri, ¿eh?”, advirtió.

“Yo por suerte cobro un sueldo y no necesito que nadie me diga lo que tenga que decir y mucho menos como tengo que pensar”, lanzó Canosa, sin filtros, antes de apuntar contra otras figuras como Vero Lozano y Narda Lepes.

VIVIANA CANOSA LANZÓ POLÉMICAS DECLARACIONES CONTRA PABLO ECHARRI

“La doble moral de este país es espantosa, pero ellos son los que les hablan a los pobres. Los quieren un montón a los pobres, por eso los quieren más pobres”, aclaró Viviana, mientras repartía acusaciones.

“No tengo marido valijero, y L-Gante me dijo el otro día que mi ‘choma’ era pasivo. L-Gante, nunca en mi vida tuve un ‘choma’. Tuve maridos, tuve hombres, tuve parejas, tuve compañeros”, aclaró.

“Así le hablan a una mujer. ¿Y qué dice Pablo Echarri? ‘Ja, ja, ja. Cada día lo quiero más a L-Gante’ ¿Y tu mujer? Milita el colectivo verde. Por mí, querelo todo lo que quieras, pero hace violencia de género. Pero es selectiva la violencia de género en este país”, advirtió.

“Si yo fuera Thelma Fardín, me defienden. Como yo estoy del otro lado, que me joda. Me dijo L-Gante que yo tenía un ‘choma’ pasivo porque yo dije que este gobierno te quiere pasivo, pobre, ignorante; defendiendo a tus hijos, no atacándolos”, concluyó Viviana Canosa, dirigiéndose a Pablo Echarri.