Virginia Gallardo sorprendió al apoyar públicamente a Rocío Marengo con un polémico posteo: "Yo le dije 'salí de ahí'"

Muy angustiada, Rocío Marengo se quebró en llanto en La Academia de ShowMatch (eltrece) al contar que no se siente apoyada por su pareja, Eduardo Fort. Al verla tan triste al aire, Virginia Gallardo, a pesar de su pelea, la apoyó públicamente. Pero lo hizo de una manera que llamó la atención...

"Te abrazo", le dedicó la conductora a la participante en Twitter junto al significativo emoji de corazón. Acto seguido, se diferenció de cómo se maneja Rocío y remarcó que jamás le pagaría con la misma moneda. Mucho menos, en una situación de vulnerabilidad.

"¿Saben cuál es la diferencia? Mientras ella me decía gato, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome 'la que puede, puede'... ¿yo qué le dije? ¡SALÍ DE AHI! ¡SORORIDAD MUJERES! y a no escupir para arriba", sumó, picante.

Rocío había criticado con todo a Virginia por negarse a formar parte de la serie documental que cuenta la vida de Ricardo Fort. A ese cruce se sumó Eduardo, que dijo que Virginia habría sido la "empleada" de su hermano y no su pareja. Claramente, deslizando que habría estado con él por conveniencia.