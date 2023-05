Virginia Gallardo rompió en llanto al recordar las consecuencias de operarse con Lotocki: "No podía levantar la pierna"

Virginia Gallardo rompió en llanto en Socios del Espectáculo al recordar las consecuencias que sufre a nivel físico por haberse hecho cirugías estéticas con Aníbal Lotocki.

“Todas las víctimas somos diferentes, yo me opero y a los cinco meses me desgarro a un nivel que no podía levantar la pierna a 90 grados”, relató la panelista totalmente conmovida.

Así, la bailarina expresó entre lágrimas: “En un punto dije ‘ya está, no vuelvo a bailar, no vuelvo a vivir de lo que amo’. En el año 2010 que me llega propuesta del Bailando lo hice rota y nunca me victimicé en la pista”.

“Después fuimos a la justicia y la justicia nos pide a nosotros que hagamos lo que ellos no hacen. Yo tomé el camino más fácil, todas optamos caminos diferentes. Si mi consecuencia mayor fue solo vivir con dolor es nada al lado de esta gente”, reflexionó.

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ CÓMO ESTÁ HOY FÍSICAMENTE TRAS LAS CIRUGÍAS CON LOTOCKI

“Hoy estoy en mi mejor momento físicamente de acuerdo a las consecuencias que me causó, mis órganos están bien”, aseguró la panelista en Socios del Espectáculo.

“En ese momento no me quedó otra que decir ‘tengo que seguir adelante’. Mi vida se convirtió en ir de médicos en médicos, hice todo lo que tenía a mi alcance para recuperarme”, sentenció Virginia.