Virginia Gallardo reveló que tomó clases de economía con Javier Milei: "Es un gran maestro"

Si bien Virginia Gallardo solía incorporarse como panelista a ciclos de espectáculos, cuando se sumó a Polémica en el bar comenzó a tomar clases de economía con Javier Milei.

¿El motivo? Quería ponerse a tono con los invitados y sentirse segura al formar parte de los debates de actualidad, en los que analizaban la coyuntura.

"En Polémica en el bar, en América, hicieron que retome esa pasión porque me interesa y porque quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad. Me fascina y volví a conectarme con lo mío. Y tomé un par de clases con Milei", reveló Virginia en diálogo con La Nación.

VIRGINIA GALLARDO REVELÓ CÓMO FUE HABER TOMADO CLASES CON JAVIER MILLEI

"Milei empezó yendo como invitado a Polémica y, más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas durante un tiempo", contó la conductora.

E hizo una aclaración: "No era candidato todavía, sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo o no. Quizá son cuestionables sus formas".

Y contó por qué lo defendió en más de una oportunidad.

"Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia". G-plus

"Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona y un gran hombre, pero no me quiero meter ahí. Traté de direccionarlo en ciertos aspectos televisivos que no le suman, pero es su forma de ser y de actuar y es más fuerte que él también".

Antes de despedirse, lo elogió y remarcó que haber sido su alumna fue bueno para ella.

"Es un hombre estudioso y esas peleas mediáticas a veces hacen que no se vea lo importante que es su saber. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia", cerró, buena onda.

¡Mirá vos!