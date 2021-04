Virginia Gallardo recordó la cirugía que le hizo Aníbal Lotocki: "Dije que me puso dos pelotas de básquet y me mandó una carta documento"

El fin de semana Aníbal Lotocki publicó un provocador video en su perfil de Instagram, en el cual se quejó de que no atiende tantos pacientes en su clínica de estética por la mala reputación que le dieron las denuncias mediáticas y judiciales en su contra por mala praxis. Virginia Gallardo fue una de las mujeres que se sintió afectada por el esteticista, que en su momento pasó el asunto a manos de sus abogados al igual que Silvina Luna y Gabriela Trenchi, y en Intrusos fue enfática al respecto.

Con gesto serio, la panelista afirmó: “Muchas veces se tocó el tema acá, y escuché a Adrián Pallares decir que le tengo miedo, sino que se trata de esto: de ir a la Justicia y tener que esperar diez años para que al final lleguen a algo, que no se sabe qué van a resolver”.

Elocuente, Gallardo explicó: “De él no tengo miedo, pero una vez dije que me había puesto dos pelotas de básquet y me mandó una carta documento. O sea… Tuve una mediación con él no hace mucho, porque siempre estuvo la intención de ver hacia dónde íbamos”.

En ese punto, Virginia precisó: “Pero surgió algo. En esta última mediación cuando llegué había cuatro personas más. Yo me pregunté quiénes eran, y eran personas que había puesto de testigos, que terminaron acusándolo a él. Fue buenísimo. Él les decía que no digan esas cosas, y ellos le aclaraban que iban a decir lo que quisieran”.

“Lo que indigna es que frente a todos estos casos, él siga su vida de forma natural. Sigue atendiendo como si nada, y cambió miles de quirófanos”, concluyó Virginia Gallardo sobre Aníbal Lotocki.