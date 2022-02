Virginia Gallardo aclaró por qué no demandó a Aníbal Lotocki por mala praxis: "Era someterse a demasiado para nada"

Esta semana, Aníbal Lotocki fue condena por la Justicia a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y a cinco años de inhabilitación profesional, a raíz de las denuncias por mala praxis de Silvina Luna, Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

El médico hizo un polémico descargo en las redes sociales en el que calificó de “supuestas” las lesiones que dejó con su accionar en sus pacientes y en Mañanísima llamaron a Gabriela Trenchi para que opinara al respecto.

“Yo le pregunté a Virginia Gallardo si, más allá de la sentencia de 4 años de prisión y los 5 años sin ejercer, si ellas tenían una compensación económica”, explicó al aire Estefi Berardi. “Ella me contestó que ella no accionó contra él como las otras cuatro chicas”, señaló.

EL TESTIMONIO DE VIRGINA GALLARDO SOBRE SUS DEMANDAS CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

“Me contestó: ‘Lo intenté en dos oportunidades, pero es someterse a pericias, estudios, juicio y dinero. Es mucho el daño emocional para esto. Para nada. Hasta podían no condenarlo. Hace ocho años están intentando algo las víctimas, y preferí acompañarlas desde el lugar que me toca hoy’”, agregó Estefi.

Gabriela Trenchi, explicó que tiene en sus piernas “material que los médicos de la Fundación Favaloro, del Hospital Italiano, el doctor Diego Lowenstein no pudieron sacar”. “Los médicos no se tiran en contra de otros médicos. Yo lo sé porque estoy en pareja con un médico”, señaló.

“En el Italiano me dijeron ‘es tremendo que a esta persona lo dejen seguir operando’. Es evidente que él tiene gente de mucho poder. Acá hay algo raro porque no se entiende que no lo inhabiliten por más tiempo”, concluyó la invitada.