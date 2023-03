Se viralizó un video de Alejandra Martínez en Gran Hermano: "Mi novio piensa que todas las minas de acá son turras"

Un video de hace 22 años se viralizó de la segunda edición de Gran Hermano, que tiene como protagonista a Alejandra Martínez, finalista de esa temporada. El fragmento tomó actualidad por una charla que ella tenía en la casa hablando de un exnovio que la celaba y que no quería que fuera una “turra” del programa.

“22 años atrás. Ja, ja, ja. Los tóxicos siempre existieron”, puso en Instagram Alejandra, que hoy es periodista deportiva y trabaja en la Televisión Pública y ESPN. En una charla con Silvina Luna y Gustavo Conti, ella contaba que había tenido que dejar a su novio porque no estaba de acuerdo con su decisión de entrar al reality.

“Yo le decía que tenía que venirme acá a Buenos Aires. Me decía ‘¿a qué te vas?’. ‘Por trabajo’, le decía. No le mentía, pero en vez de decirle que venía al casting de Gran Hermano le decía que venía por trabajo”, contaba, en aquel momento.

“No le gusta. No lo comparte porque piensa que todas las minas de Gran Hermano son unas turras y pensaba que yo iba a ser una turra más de Gran Hermano”, aseguraba.

EL DESCARGO DE ALEJANDRA MARTÍNEZ DE GRAN HERMANO POR UN VIDEO QUE SE VIRALIZÓ

La periodista, súper reflexiva, hizo un descargo sobre quién era ella y cómo fue en búsqueda de sus sueños. “¡Ufff! Me llegaron tantos comentarios, públicos y privados que me hicieron reflexionar aún más este fragmento ‘tan representativo de mi propia vida’”, empezó diciendo, que es mamá de Sofía y Benicio.

“Hoy veo a aquella Ale de 23 años, que se veía tan segura y pienso ‘qué suerte que no te hice caso, que a pesar de tus palabras hirientes, de que la gran mayoría de mi círculo cercano me señaló, se avergonzó, me criticó, y hasta algunos dejaron de hablarme, yo seguí adelante por mi sueño”, afirmó.

“En busca de una oportunidad de crecer, de encontrar mi propio camino. Sin dañar a nadie y sin tranzar con nada. Y vaya si valió la pena. Nunca pensé que iba a ser fácil, y tampoco lo fue. Pero si hay algo de lo que estoy totalmente convencida es que el esfuerzo y la perseverancia son el camino". aseguró.

"Cuando realmente luchas por algo, tarde o temprano se logra. ¡Los sueños sí se hacen realidad, sólo hay que animarse a intentarlo!”, afirmó la conductora.

“Me instalé en Buenos Aires, fui construyendo una carrera, estudié, me preparé y me sigo preparando día a día. Me gané un lugar y el respeto de cada uno de mis colegas con quienes me tocó compartir trabajo. ¡Gracias ‘turra’ por animarte a ser vos misma!”, concluyó, contundente.

