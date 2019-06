Separado nuevamente de Verónica Ojeda, Diego Maradona estaría teniendo un acercamiento con Rocío Oliva. Sin embargo, según reveló Adrián Pallares en Intrusos una situación violenta se habría generado entre Lili Maradona, una de las hermanas de Diego, con la joven futbolista que habría llegado al plano físico.

“Rocío fue a la casa de Diego el jueves y habría tenido una pelea con Lili Maradona. Fue tan violenta, porque le pareció que Rocío le estaba faltando el respeto, y la cag… a bollos”, aseguró el periodista. “Parece que no fue solo una cachetada. La frase es ‘la cag… a trompadas’. La fajó, esa es la frase que viene de ahí”, señaló, sobre el encontronazo.

En abril del año pasado Lili apareció junto a sus hermanas Kity y Ana en el ciclo de Jorge Rial y apuntaron contra Claudia Villafañe: “Un día Diego me dio un cheque para que fuera a comprar ropa, pero Claudia vino a las tres de la mañana y me sacó el cheque. Para ella, lo primero es el dinero: Claudia te dona un riñón, pero no dinero. A mí no me trataba bien. Y la plata era de mi hermano, no era de ella", había dicho.

¿Escándalo entre Lili Maradona y Rocío Oliva en la casa de Diego Maradona?