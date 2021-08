El video del tremendo accidente que sufrió Guido Süller haciendo culipatín en Ushuaia: "Me asusta el golpe que me di en el cuello"

Hace una semana, Guido Süller llegó a Ushuaia a disfrutar de algunos días de descanso en una cabaña ubicado en medio de un bosque, tal como mostró en un video que publicó en sus redes sociales. Sin embargo, sus vacaciones se interrumpieron cuando sufrió un grave accidente haciendo culipatín, en el que se golpeó muy fuerte el cuello y la cabeza, y debió tomar analgésicos para calmar el dolor.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando el mediático se dispuso a disfrutar de la nieve en una pendiente muy pronunciada que le ocasionó que no pudiera frenar a tiempo. El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular por las redes sociales en las últimas horas, en el que se puede apreciar cómo el dispositivo de seguridad que tenía que evitar que se haga daño le terminó provocando lesiones.

“Había una red, porque si seguís del otro lado te vas a la ruta donde pasan los autos uno tras otro. La red me pegó, pasó por arriba de mi cuerpo. Me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás. Ahora, estoy para atrás”, le contó Guido Süller al portal Teleshow. “Quiero que me hagan una radiografía, estoy tomando analgésicos y me duele el cuerpo. Me golpeé, pero me asusta lo del cuello y me gustaría saber cómo está la cervical y la columna”, explicó, en referencia a que sufre dolor en esa parte de su cuerpo, producto de sus años de estudio frente a un tablero de arquitecto.

“Es algo que le puede pasar a cualquiera. Fui un tonto en no hacerle caso a mis amigos, que me dijeron que no me tire, me quise tirar y me golpeé, pero ya estoy bien y no lo voy a volver a hacer”, le contó Guido Süller a La Nacion. Así mismo, el mediático explicó que estaba dispuesto a ir a una clínica de Ushuaia a hacer estudios, pero “como había disminuido el dolor consideré que no era necesario. Mañana me estoy volviendo porque me duele cada vez un poquito menos, fue algo pequeño. Fue un accidente con suerte”, concluyó.