El video de Tini Stoessel en pleno show que preocupó a sus fanáticos: "Intentaba no tener un ataque"

Tini Stoessel comenzó su gira por España, tras contar que pocas semanas atrás "tocó fondo", producto de los ataques de pánico y de angustia que transita.

Una fan compartió en Twitter un video del comienzo del show que Tini dio en La Coruña y las imágenes de la artista, respirando profundo antes de cantar, generaron preocupación en sus seguidores.

Más sobre este tema Gabriel Cartañá analizó a Tini Stoessel: las crisis, los ataques de pánico y la autoexigencia

Incluso Nati Jota y Gastón Soffritti se hicieron eco del video y del mal momento que está viviendo Tini y opinaron al respecto en Twitter.

Fotos: captura de un video viral en redes sociales.

LOS FANS DE TINI STOESSEL PREOCUPADOS POR SU SALUD

"Acá fue al empezar el show de La Coruña. Se ve claramente como respiraba. Estaba intentando no tener un ataque", escribió la persona que hizo viral el video de Tini, respirando profundo y con el pecho agitado antes de salir al ruedo.

"Cómo profesional de la salud mental, me parece un horror que la expongan así. Está sufriendo, y mucho. Cuídenla", comentó otro usuario.

"¡Cuiden a Tini! Realmente es espantoso sentirse así", pidió otra persona en su red social.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul se refirió al difícil momento que pasó Tini Stoessel: su contundente mensaje en redes

NATI JOTA SE ANGUSTIÓ AL VER EL VIDEO DE TINI STOESSEL

"Ay, pobrecita. Literalmente se ve lo mal que la está pasando. Claramente, intentando regularse", describió Nati Jota tras ver el video de Tini sobre el escenario.

"Pienso que quizás venía con miedo a que le pase en ese exacto momento", continuó la influencer.

"Me da angustia de verlo. Qué importante es la salud mental. Si sos Tini y si sos mi tía Petunia", destacó Nati Jota en su Twitter.

GASTÓN SOFFRITTI OPINÓ DE LOS ATAQUES DE PÁNICO

Receptivo del problema de salud que está sufriendo Tini Stoessel, Gastón Soffritti opinó de los ataques de pánico y de la salud mental.

"Es terrible sentirse así. No importa si te va bien o si te va mal. No importa si tenés mucha o poca guita. No importa quién seas. Pasar por esa es jodida y no se la deseo a nadie", tuiteó el actor.

TINI STOESSEL HABLÓ DE SUS CRISIS Y ATAQUES DE PÁNICO

Antes de salir al ruedo de gira con sus mega shows, Tini Stoessel le dio una entrevista a El País y contó que tuvo fuertes ataques de pánico que le impedían salir de la cama.

"Gracias a mí familia y a mis amigos por acompañarme. Hace 3 semanas no estaba bien y no sabía si iba a salir con la gira, hoy es todo un logro poder estar acá”, dijo la cantante.

"Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", continuó Tini, a corazón abierto.

"No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", afirmó la artista.

"Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio (Rodrigo de Paul), mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", finalizó Tini Stoessel, luchando en primera persona con ataques de pánico y momentos de angustia.