El video de la pelea de Neymar con la modelo brasileña que lo acusó de violación, en un cuarto de hotel

A menos de una semana de que la modelo brasileña Najila Trindade Mendes de Souza (26) denunciara a Neymar (27) por violación, la joven rompió el silencio en el programa Conexao Reporter, del canal SBT, y salió a la luz un video, en donde se ve a los protagonistas de la grave denuncia, peleando en un cuarto de hotel en París.

"LE PREGUNTÉ SI TRAJO PRESERVATIVOS, ME DIJO QUE NO Y YO DIJE QUE NO OCURRIRÍA NADA (...) ME VOLTEÓ Y COMETIÓ EL ACTO... ÉL ME OBLIGÓ AL ACTO SEXUAL SIN USO DEL PRESERVATIVO" G-plus

"Comenzamos a acariciarnos y a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces 'ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató Najila, sosteniendo públicamente lo argumentado ante la ley contra el futbolista.

Luego, el canal TV Record mostró el video de un encuentro íntimo entre Neymar y Najila, a los arrumacos en una cama, hasta que empiezan a discutir y golpearse. Las imágenes habrían sido registradas por la modelo, el 15 de mayo en un hotel de París, con el fin de probar la aparente agresión sufrida anteriormente.

Un día después de que Najila lo acusara de violación, el futbolista brasileño habló a cámara y negó haber abusado sexualmente de la modelo: "Estoy siendo acusado de violación, es una palabra fuerte, pero es lo que está sucediendo en este momento. Es triste escuchar eso, quien me conoce sabe que jamás haría una cosa de ese tipo... Lo que sucedió fue totalmente lo contrario de lo que hablan. Estoy muy molesto en este momento, voy a exponer todo, toda la conversación que tuve con la chica, todos nuestros momentos que son íntimos".