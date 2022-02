El video que Dani La Chepi compartió en las redes para concientizar sobre el bullying: "Esto es todo 'lo que no hay que hacer'"

Además de hacer reír con sus desopilantes videos en Instagram, Dani La Chepi comparte profundos posteos en los que intenta concientizar a sus seguidores sobre distintos temas sociales. Y en esta oportunidad, la conductora de El gran juego de la oca habló del bullying.

“Esto es todo ‘lo que no hay que hacer’. A Isa le han hecho bullying en el jardín, repitiendo frases de los padres claramente, como por ejemplo ‘Tu mamá no trabaja’, ‘mi papá trabaja que tiene carnicería, eso no es trabajar’”, comenzó diciendo La Chepi en Instagram, en referencia a las agresiones que sufrió su hija.

“’Tus videos no son graciosos’. ‘Te fuiste a Panamá porque tu mamá es influencer, si no no lo podés pagar’. Frases que, claramente, escuchan es casa. ‘Tenés pelos en los brazos’. ‘Tenés panza’”, agregó, tajante.

“#EduquemosConAmor”, cerró en la publicación donde hizo una dramatización y actúo de una madre haciendo feroces críticas en complicidad con otra persona mientras su pequeña la escucha.