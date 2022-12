Video: La Abuela la la la la reveló que miraba películas de Ciudad Magazine durante el Mundial

La Abuela, la, la, la, la se llama María Cristina, tiene 76 años y además de ser fanática de Lionel Messi es una televidente súper fiel de Ciudad Magazine.

"El primer partido que ganamos yo estaba viendo una película por Magazine", afirmó la vecina del barrio porteño de Liniers en referencia al 2-0 ante México por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022.

"Me enteré del gol porque había dejado la puerta abierta y empecé a escuchar bocinazos, gritos… Ahí cambié de canal y lo vi a Messi festejando. Es mi ídolo", continuó en una nota con Clarín.

"Los partidos los vivo para nada tranquila, ja. Por eso los veo siempre sola. En mi casa no me soportan cuando veo un partido, por eso me dejan sola. En realidad, todos tenemos una forma distinta de vivirlo. Igual, aunque te parezca mentira, yo no miro los partidos…", cerró la Abuela, la, la, la, al expresar que sintoniza el canal 20 de Flow.

LA ABUELA, LA, LA, LA, LA Y UNA ACLARACIÓN INSÓLITA

Para sorpresa de todos, la hincha de Boca aclaró: "¡no soy abuela!"

Al final, María Cristina reconoció: "Me lo dicen por el pelo y por la edad y no me molesta, pero no lo soy".