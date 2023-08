Una vidente sumó un fuertísimo dato sobre la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

La vidente Aristida Genes analizó la ruptura de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Contundente, sumó un escandaloso dato que impactó.

"No veo un tercero en discordia, es una pareja que a mí me encanta y hay mucho amor entre ellos, esto lo están haciendo para poder evitar algo innecesario que le puede incomodar, falta poquito y ya se van a enterar", informó, sin vueltas, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, aclaró que les ve un futuro juntos; podrían reconciliarse. "Esto vendría de parte de De Paul y me van a comprender después, no creo que pase mucho tiempo porque Tini lo que quiere evitar son discusiones y esto los va a ayudar a estar más unidos que nunca, van a terminar como Jennifer Lopez y Ben Afleck", afirmó, segura.

LA VIDENTE VATICINÓ QUE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL VAN A FORMAR UNA FAMILIA

Genes está segura de que Tini y Rodrigo se van a reconciliar.

"Tini necesita estar tranquila y no creo que pase mucho tiempo para que ellos estén bien, no me cabe ninguna duda que habrá una reconciliación entre Tini y Rodrigo, el amor que se tienen no sabes lo que es", afirmó.

Y contó que formarán una familia. "Rodrigo ama con locura a Tini, es lo que veo y lo que percibo en este momento, me aparece que van a tener dos hijos pero no podía decirte el sexo. Y apenas se reconcilien, van al altar", sentenció. ¿Qué dirán ellos?