Victoria Vannucci mostró su particular meditación en el desierto: "Este escape tan curador rejuveneció mi alma"

Desde que Victoria Vannucci decidió transformar su vida, hoy instalada en Estados Unidos y dedicada a la gastronomía vegetariana, solo elige mostrarse a través de sus redes sociales. Decidida a convertirse en influencer, les mostró a sus seguidores cómo celebró el Día de la Pachamama.

“Quiero compartir con ustedes lo feliz que me siento al haber venido al desierto Joshua Tree National Park para recargar energías y reconectar con la Pachamama y meditar acerca de lo que vendrá y también agradecer por todas aquellas hermosas cosas que me han sucedido”, escribió Vick, como ahora se hace llamar, en un posteo.

Cubierta en un poncho, con un vincha y meditando bajo el sol de California, la modelo reflexionó. “La energía del desierto me hace sentir libertad absoluta. El sol, el viento, el fuego y las estrellas fueron mis compañeras durante este escape tan curador que rejuveneció mi alma”, aseguró.

Victoria Vannucci, tras la polémica por la aparición de sus fotos cazando

Arrepentida de haber participado en un tour de caza con Matías Garfunkel, su exmarido, que aparecieron en 2016 en medio de una serie de polémicas, Victoria decidió dar un volantazo. "Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio”, había asegurado en Mágazine Locale, un sitio estadounidense. “Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra”, se había sincerado Vanucci, quien es mamá de Indiana (8) y Napoleón (6).