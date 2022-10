Vico D’Alessandro habló sobre el reencuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani

Sin filtro, Vico D'Alessandro habló del rumor de romance que vincula nuevamente a Lali Espósito con Peter Lanzani.

La cantante y el actor se mostraron juntos en San Sebastián, abrazados. A partir de ese momento, le dieron rienda suelta a las especulaciones.

Luego de que él evitara la consulta de un notero, que quiso saber si está saliendo de nuevo con Lali, habló Vico, quien compartió elenco con ambos en Casi Ángeles.

QUÉ DIJO VICO D'ALESSANDRO SOBRE EL RUMOR DE ROMANCE ENTRE LALI ESPÓSITO Y PETER LANZANI

"Hoy por hoy cada uno de los actores de Casi Ángeles están enfocados en su carrera y hemos encontrado nuestra carrera, como Lali Espósito y Peter Lanzani; no sé nada de las versiones de romance".

"No tengo información, pero sé que los dos están cada uno rompiéndola en lo que hacen y es lo que me pone más contento, son dos personas que trabajan mucho y le ponen todo”.

"Me da lo mismo si están juntos o no, se están divirtiendo cada uno desde su lugar". G-plus

"No me dijo nada de Peter ni tampoco hablamos de nadie en particular, Lali tiene una fuerza bárbara, es una gran persona y no se olvida de quién es, tiene un sello muy auténtico", contó Vico, que quiere mucho tanto a Peter como a Lali.

"Me da lo mismo si están juntos o no, se están divirtiendo cada uno desde su lugar, hace poco pude verla acá en Barcelona a Lali", cerró Vico, desligándose del tema.

¿Otra oportunidad?